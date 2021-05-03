В воскресенье, 2 мая, скончался известный украинский актер и режиссер Жан Мельников в возрасте 84 лет. Он прославился своей ролью в фильме "Весна на Заречной улице", который вышел на экраны в 1956 году. О смерти Мельникова сообщил его сын Андрей Мельников на своей странице в Facebook. "Отец !!! Ты лучший папа на земле !!! Ты всегда переживал не только нас, твоих детей, но и тех, кто были близки твоему сердцу, и старался делать для нас все !!! Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас! мы благодарим тебя, и очень скорбим … тебя не стало сегодня, в светлый праздник Пасхи, в 19:00 … мы не прощаемся и любим тебя !!! ", — написал сын актера .

Жан Мельников (фото: facebook.com/andrey.melnikov) Жан Мельников родился 27 июля 1936 года в Днепропетровске (сейчас Днепр). Он был почетным гражданином своего города. Кроме того, он член-корреспондент Национальной академии искусств Украины (2013).

Жан Мельников в фильме "Весна на Заречной улице" (скриншот с видео) Мельников также был художественным руководителем в Днепропетровском академическом театре драмы и комедии. Пользователи Сети также прокомментировали эту печальную новость. Светлая память, светлой человеку !!! Сочувствие вам и вашей семье! Крепитесь !!! Прими мои соболезнования, светлая память, скорбим вместе с вами! Светлая память замечательная был человек; Лучший актер нашего города, как жаль. Андрей, мои соболезнования; Родным и близким соболезнования. Царство небесное и вечная память; Светлая память человеку, мастеру … Андрей, прими соболезнования … Идет легендарное поколение … У каждого свое время. Крепись … Царство Небесное Жану Александровичу … Напомним, в США умер участник первой миссии в месяц Майкл Коллинз. Он умер в возрасте 90 лет после продолжительной борьбы онкологическим заболеванием. Он был пилотом модуля космического корабля «Аполлон-11". Мы также писали о том, что во Львове умер известный драматург и писатель Василий Босович. Он также был основателем первой независимой киностудии "Галичина-фильм".