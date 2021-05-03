В Покровскую Донецкой области водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на пешеходов. Двое детей травмированы, а отец девочки — погиб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. "Досудебным расследованием установлено, что 1 мая 2021, около 19:30, 23-летний житель Покровская, находясь за рулем автомобиля марки Geely в состоянии алкогольного опьянения, допустил во время движения задним ходом наезд кузовом автомобиля на двух малолетних детей и мужа , которые находились на обочине ", — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в результате дорожно-транспортного происшествия "9-летний мальчик и 13-летняя девочка получили ушибы, а 45 — летний отец последней-тяжкие телесные повреждения, от которых на следующий день скончался в реанимационном отделении городской больницы". Сотрудники полиции начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.3 ст. 286-1 УК Украины). Напомним, Шевченковский районный суд города Киева 1 мая вынес решение об аресте водителя автомобиля Infiniti, который устроил смертельное ДТП в нетрезвом состоянии. Авария произошла на бульваре Леси Украинский в Киеве. В результате погибла 18-летняя девушка и еще одна пассажирка получила ранения. Ранее сообщалось, что киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, который 30 октября 2020 устроил смертельную дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на Майдане Незалежности. Тогда погибли два пешехода.