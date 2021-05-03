В Индии правящая партия премьер-министра моде теряет позиции на выборах. Она проиграла выборы в штате Западная Бенгалия. Об этом пишет Reuters.

По словам представителей избирательной комиссии, главой Западной Бенгалии в третий раз станет 66-летняя Мамата Банерджи. Ее партия Trinamool Congress (TMC) получила большинство в две трети голосов. Она-Эдин-министр Индии.

При этом, правящую партию Моди Бхаратия Джаната (БДП) критиковали за то, что он примьер-министр сосредоточился на выборах вместо того, чтобы сделать пандемии своим главным приоритетом.

В штате Ассам БДП удалось сохранить политическую власть. В Тамил Наду ДМК — главная региональная оппозиционная партия — одержала победу.

Напомним, в Индии фиксируют рекордную смертность от коронавируса. Система здравоохранения страны способно справиться с огромной нагрузкой. Ранее сообщалось, что индийский штамм коронавируса появился уже в Польше. Он опасен тем, что более заразным и невосприимчивым к вакцинам.