В Москве пока рассматривают сценарий отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT как гипотетический. Однако власть готовит различные варианты на этот случай. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала в интервью RT. "Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Однако ведется межведомственное обработки на предмет минимизации рисков и экономический ущерб от ограничения доступа нашей страны к привычным международных финансовых инструментов и платежных механизмов", — отметила она. Захарова качестве примера альтернативных инструментов привела "Систему передачи финансовых сообщений" Банка России. "В настоящее время обсуждаются варианты ее сообщения с иностранными аналогами — европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS", — сказала представитель МИД РФ. Как сообщало РБК-Украина, Европейский парламент поддержал резолюцию, касающуюся обострение отношений России с Украиной и Чехией. Документ призывает заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2" и отключить РФ от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Напомним, в Кремле уверены, что смогут найти альтернативу международной системе передачи межбанковских платежей SWIFT в случае ограничений.