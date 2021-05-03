В Украине подешевеет популярный продукт питания, который есть в холодильнике у каждого. Так, стоимость яиц упадет в ближайшее время примерно на 10-15%. Об этом в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" рассказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин. Отмечается, что яйца упадут в цене сразу после праздника Пасхи, 2 мая. Естественно, что спрос на них динамично упадет. Светлана Литвин отметила, что очень сильно стоимость не снизится, так как сейчас в стране очень высокая стоимость комбикормов и зерновых. "Обычно на Пасху промышленная цена на яйцо растет стремительно. Однако в этом году мы поздний Пасху, который в сочетании с поступлением от домохозяйств сдержал дальнейший рост цен. Скорее всего, после Пасхи стоит ожидать снижения цены, но также не очень быстро — не более 10-15%. Ниже цена не может опускаться через довольно высокую стоимость комбикормов и зерновых культур ", — рассказала Литвин. Отметим, что к Пасхе цены на яйца, например, в столичных супермаркетах сильно выросли. Так, самая дешевая упаковка яиц из 10 штук стартовала в цене от 32 гривен. Как мы писали ранее, куриные яйца могут нанести вред здоровью некоторым людям. Кому нельзя их употреблять, читайте в материале. Ранее врачи рассказали, кому нельзя есть овсянку каждый день, и какими злаковыми заменить полезный продукт.