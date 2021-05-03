Великобритания поможет Индии бороться с коронавируса. В правительстве рассказали о дополнительной поддержке, которую должны отправить в Индию в ближайшее время. Об этом сообщает Sky News. Великобритания должна отправить в Индию еще 1000 аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавируса. О дополнительной поддержке рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Великобритания всегда будет рядом с Индией в трудную минуту", — отметил Джонсон. Аппараты ИВЛ будут направлены в Индии с избыточных запасов Великобритании. Это дополнительная помощь стране, которая борется с коронавируса. На прошлой неделе в Великобритании заявили также, что в Индию будут отправлены 200 аппаратов ИВЛ, 495 кислородных концентраторов и три блока генерации кислорода. Напомним, Великобритания выходит из карантина. Там в июне отменят большую часть запретов. Ранее сообщалось, что в Индии зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса.