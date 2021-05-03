В Киеве 3 мая объявлено штормовое предупреждение. Погодные условия существенно ухудшатся. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Ситуация в столице обозначена 1 степени опасности, желтым. "Днем 3 мая в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)", — прогнозируют синоптики. В киевской мэрии дали советы жителям столицы в связи со штормовым предупреждением. все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. Если вдруг вы обнаружили опасность-за падения деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. — нужно немедленно позвонить в экстренные службы по телефонам: 101 или 103. Как мы писали ранее, народный синоптик шокировал прогнозом на май и сообщил, что температура весеннего месяца очень удивит.