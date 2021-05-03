Героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич никак не может построить идеальные романтические отношения через свой насыщенный концертный график. И от этого звезда страдает … Такое признание популярная певица сделала в интервью Woman Magazine. "То, что я артистка, затрудняет мои отношения с мужчинами. Я всегда честно предупреждала, что могу пропадать на съемках и гастролях. И в начале отношений мужчина это принимал. Но со временем, к сожалению, появлялись ревность к моей работе и требование сделать выбор ", — призналась Злата. Новая Холостячка уже описала мужчину своей мечты

Фото: Злата Огневич — новая Холостячка (instagram.com/zlata.ognevich) "Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, я считала идеальными. Я хочу семью, но люди не должны растворяться только в отношениях. Для меня важен совместное развитие в паре, когда и у мужчины, и у женщины есть свое дело, в которую они вовлечены всей душой ", — отметила звезда и добавила, что идет на" холостячки ", чтобы" встретить мужчину своей мечты ".

Фото: Злата Огневич — новая Холостячка (instagram.com/zlata.ognevich) Напомним, недавно Злата Огневич рассказала, как врачи почти угробили ее карьеру.