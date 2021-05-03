В Украине за минувшие сутки, 2 мая, подтвердили 2758 новых случаев коронавируса. Больше всего заразившихся в Днепропетровской области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook. В частности, заболели 116 детей и 23 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1591 человек; летальных случаев — 154; выздоровели — 5550 человек; Всего совершили 16023 тестирований на коронавирус. За все время пандемии в Украине заболело 2085938 человек, выписаны — 1681815 человек, и 44 750 человек умерли. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях. Напомним, 1 мая подтвердили 5094 новых случаев коронавируса. Больше всего заразившихся в Днепропетровской области. При этом Степанов сообщал, что не ожидает сильных скачков новых случаев после майских праздников.