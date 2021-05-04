Многодетная мама Анастасия Приходько часто общается с поклонниками в сети и делится с ними фото и историями из своей жизни. Так, певица решила поразмышлять о любви, а также рассказала, что могла бы простить мужу, а что — никогда. Своим признанием артистка поделилась в Instagram. Анастасия также опубликовала яркое фото с одной из предыдущих фотосессий. Она позирует в черных одеждах на розовом фоне, пронзительно глядя в объектив.

Анастасия Приходько готова простить своему мужу измену (фото: instagram.com/prykhodko_official) Исполнительница рассказала, как она понимает любовь. "Что такое любовь многие спрашивают! В моем понимание любовь это навсегда! Это всепрощение чувство, которое живет вечность. Терпение! Вера в вас как семья, и это больше, чем эмоции … Любовь это — готов ли ты взять за руку человека и идти с ней по жизни … А не тогда, когда "ну, он скучный стал", — поделилась Приходько. Певица призналась, что готова простить своему мужу измену или физическое насилие — но только один раз. "Любовь это тысячи тысяч вопросов. Или прощу я своему мужу измену? Да! Ли прощу я, если замахнется Да! Ли прощу я … Да! но! Один раз! Каждый имеет право на ошибку! на то, чтобы сорваться или сделать глупость! Уверена, сейчас у меня полетят камни, но, я действительно так думаю, хотя многие со мной не согласятся. И я честная. многие взывают обратное, что прощать нельзя, но терпят абьюзинг постоянно. Я не из тех. Я это уже прошел и знаю последствия ", — заявила артистка. А вот чего она никогда не простит — так это насилия над детьми. "Что я не ПРОЩПРОБАЧУ никогда? Дети! Все, что связано с детьми! В один момент все умрет Нет на свете человека, который заслуживает прощения после насилия над ребенком нет! и никогда не прощайте … Берите ребенка и идите Я тоже шла с Наной в ночь и в никуда. Без поддержки. Почему в наше время и в наших странах часто принято считать, что женщина сама виновата в том, что происходит и это полностью ее ответственность. Но, поверьте, вы справитесь с этим! Самое главное, что может быть это ваши дети! »- отметила Анастасия. Она дала полезную информацию для тех, кто оказался в трудной ситуации, и призвала беречь себя и детей. "Я изучила, телефон доверия в Киеве: 044-272-15-00 с мобильного и 15-00 со стационарного. Так же в разных районах города являются социальные антикризисные центры. С таким вопросом можно обращаться в церковь. Берегите себя и своих детей, я знаю, что многие прошел то, о чем даже вспоминать не хочется, и я крепко обнимаю вас всех ", — подытожила Приходько. Напомним, ранее Анастасия Приходько показала старших детей и сделала признание о материнстве.