Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на лето. По его словам, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Свой прогноз он озвучил ТСН.

Горбань считает, что июнь будет теплым, а в июле и августе ожидается много дождей и бурь. Будут этим летом и очень жаркие дни:

в июне: 1-2 числа — тепло и дожди, 3-5 июня — жара, 6-7 июня — дожди, 9-22 июня — сухо и жарко, 25, 26, 30 — дожди, с 23 июня и до конца месяца — умеренная теплая погода;

в июле: начало месяца будет дождливым, с 4 по 8 июля — аномальная жара, 11-12 июля — дожди и бури, 16-17 июля — дожди, с 18 по 28 июля — жара, 25 — гроза и буря, 30 июля — дожди;

в августе: 1-3 августа — сильная жара, 2 августа — гроза и буря, 8 — буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа — дожди, с 19 по 21 и с 23 по 26 августа — жара.

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что завтра, 5 мая, погода в Украине будет одной из самых теплых в Европе, ночные заморозки пока не отпускают некоторые области.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на май — средней месячной температуры и количества осадков.