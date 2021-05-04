В России провели проверку интервью популярного журналиста Юрия Дудя и возбудили административное дело. О каких именно записях идет речь неизвестно, но СМИ отмечают, что речь идет о видео с блогером Ивангаем (EeOneGuy — Иваном Рудским). Рудской в свою очередь заявил, что Дудь вырезал из ролика неприятные для россиян моменты.

Соответствующее заявление он сделал у себя в Twitter:

«Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка — жертва голодомора. Дедушка — жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией».

На вопрос, почему это было сделано Ивангай ответил: «Ссыкло ***ное».

Блогер также добавил, что «РФ отжала у Украины… территории, ценой тысяч жизней», но он считает, что «народ России бессилен против этого».

Как ранее сообщала Meduza, управление МВД по Москве возбудило административное дело после проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина: «В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование».

В начале апреля активисты организации Лига безопасного интернета обратились в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ с жалобой на пропаганду наркотиков и психотропных веществ в нескольких интервью Дудя.



https://www.youtube.com/watch?v=e2hBvHFtzHA

Напомним, в прошлом году Юрий Дудь поднял вопрос массовой гибели морских животных на Камчатке.