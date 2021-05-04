3 мая боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за минувшие сутки нет.

Неподалеку Водяного и Талаковки стреляли из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи поселков Широкино и Лебединское российские оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм.

В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь в сторону позиций ВСУ из стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле населенного пункта Луганское — еще и из стрелкового оружия.

Сегодня, 4 мая, зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В районе Авдеевки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Россия продолжает выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий ОРДЛО, что вызывает серьезное беспокойство в Евросоюзе. Там считают, что РФ может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.

Как сообщалось ранее, Россия может вернуть свои войска к границе с Украиной в конце июля в рамках подготовки к учениям «Запад-2021».