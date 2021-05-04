Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", захватила ярким кадром с модной съемки и заговорила о любви в стихотворной форме. В своем Instagram артистка опубликовала стихотворение собственного сочинения о печальной и неправильную любовь. Она сопровождала его эффектным фото, на котором запечатлена в зеленой атласном платье с пикантным декольте. Волосы Славы заключено в пышные волны, а на лице — яркий макияж с красной помадой. Однако главной изюминкой снимка является то, что певица держит в руках красную туфлю, при этом прижимая ее к уху, будто телефон.

Слава Каминская сверкнула пышным декольте на ярком кадре (фото: instagram.com/babaslavka) Также исполнительница поделилась своим стихотворением и пошутила, что ей пора самой начинать писать себе песни. "Это где-то глубоко и очень болит, на куски без ножа.Мы бежим от себя и своих образов обычно Беги без сами.Прокидаючись не с теми, Целуем не тех, о любви говорим лукаво.Мы бежим от себя и своих образов имеем на это право. демонстрируем счастье в каждом посте, Улыбаемся, боль скрывая, Засыпаем не с теми, Целуем не тех, ведь на все мы имеем право ", — оставила такие строки Каминская. Фолловеры оценили как наряд, так и творческие способности Славы. Классный текст! Вы живая и настоящая Классно! Это не про меня, но красиво Супер !!! Браво Очень красиво Очень отзывается Какая умничка! Какая красивая Искренне и круто Шикарные слова !!! Петь Стихотворение от души Я в восторге от слов Красивые слова, до самого сердца Класс, слова прямо в душу и как будто обо мне Напомним, ранее Слава Каминская высказалась о романе с депутатом и намекнула на воссоединение с экс-супругом.