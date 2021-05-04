Вице-премьер-министр Чехии Ян Гамачек мог планировать поездку в Российской Федерации перед официальными обвинениями Москвы в причастности к взрывам на складах в Врбетице в 2014 году не только, чтобы договориться о поставках вакцины "Спутник V". Он мог попытаться обменять международный скандал на бесплатные вакцины и проведения российско-американского саммита в Праге. Об этом пишет издание Seznam Zpr & aacute; vy со ссылкой на несколько источников. По данным источников, в офисе Министерства внутренних дел 15 апреля Гамачек изложил детали своего запланированного визита в Москву. Основной целью было предложить России соглашение — Прага откладывает объявление информации по делу о взрыве в Врбетице в обмен на 1 млн доз вакцины "Спутник V" и организацию встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Праге. Издание пишет, что на встрече присутствовали посол в России, глава Управления по внешним связям и информации, директор военной разведки, глава полиции и генеральный прокурор. Гамачек уже опроверг информацию, опубликованную в статье. "Статья основана на домыслах и лжи, которые никто из участников не подтвердил и не смог подтвердить, потому что этого не было", — добавил он. В то же время представители правящей коалиции заявили, что если информация о встрече в МВД подтвердится, Гамачек должен сразу же уйти из политики. Напомним, ранее Чехия заявила, что российские спецслужбы причастны к взрывам на военном складе в Врбетице. По данным расследователей с Bellingcat, там хранились боеприпасы, которые могли бы поставлять Украине. После этого между Прагой и Москвой началась дипломатическая война с высылкой сотрудников посольств. Чехию в ней поддержали еще несколько европейских стран.