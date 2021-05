С 2011 года фанаты легендарной саги Джорджа Лукаса «Звездные войны» отмечают 4 мая День «Звездных войн».

Возникло это праздник через курьезную игру слов. В английском языке много слов, которые пишутся по-разному, и значение имеют разное, но особенности их произношения такие, что звучат они практически одинаково. В этом и курьез.

Знаменитая фраза напутствие джедаев «Да пребудет с тобой Сила» пишется по-английски: «May the force be with you». Кто-то из поклонников фильма, явно не обделен чувством юмора, обыграл одного раза эту фразу как «Да пребудет с тобой 4 мая», делая упор на то, что английское слово «May» можно перевести как название месяца, а слово «force» (сила ), заменив словом «fourth» (четвертый).

Интересно, что впервые публично этот каламбур использовали вовсе не поклонники «Звездных войн», а сторонники Маргарет Тэтчер, 4 мая 1979 (через два года после выхода первых «Звездных войн») стала первой женщиной — премьер-министром в истории Великобритании . Тогда весь Лондон был украшен плакатами с надписью «May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations» ( «Четвертое мая будет с тобой, Мэгги. Поздравляем»).

Впоследствии праздник долгое время имел неформальный характер, и лишь в 2011 году 4 мая официально признали Днем «Звездных войн». Интересно, что фанатам так понравилась идея с 4 мая, что со временем они придумали еще два праздника, посвященных «Звездным войнам». При этом праздники идут вслед друг за другом: 5 мая отмечается День «Мести пятого» (англ. Revenge of the Fifth, что созвучно с названием третьего эпизода саги — «Месть ситхов» (англ. Revenge of the Sith). Еще один «день мести» отмечают 6 мая, поскольку английское слово Sith созвучно и с Fifth и с Sixth (шестое).

Забавный случай с фразы May the force be with you произошел в 2005 году, когда слова Джорджа Лукаса в интервью телеканалу N24 синхронный переводчик перевел на немецкий язык Am 4. Mai sind wir bei Ihnen ( «Мы будем с вами 4 мая»).

День праздника отмечают не только поклонники. К примеру, в парках аттракционов устраиваются тематические «дни Звездных войн», а компания Disney в честь 4 мая выпустила серию коллекционных постеров.

Вот каким был День Звездных войн в Disneyland в Париже в 2019 году.

