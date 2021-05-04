Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговоры четырем доверенным лицам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановськои. Их обвинили в подготовке беспорядков и захвата зданий государственных органов. Об этом пишет местный портал TUT.BY. Сообщается, что Юрия Власова приговорили к 6,5 года колонии усиленного режима, Татьяну Каневский — до 6 лет колонии общего режима, Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина — до 6 лет колонии усиленного режима. Именно такие сроки просило обвинение. По данным белорусского следствия, они якобы готовились к беспорядкам и захвата организаций в Гомеле с помощью бывших военных и сотрудников силовых органов. Затем они провели встречу с Тихановською якобы с целью разработки и подробного планирования своих действий. Следственный комитет Беларуси опубликовал видео, на котором обвиняемые якобы обсуждали с ней план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захват зданий администраций и исполкомов. Четырех доверенных лиц задержали еще до выборов с 6 по 8 августа и предъявили обвинение. Напомним, ранее сообщалось, что Комитет государственной безопасности Беларуси внес Тихановську в список причастных к терроризму. На нее также открыли дело за якобы подготовку террористического акта. По данным следствия, она якобы планировала взрывы и поджоги в Минске и других городах Беларуси.