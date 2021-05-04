Европейский союз запустит паспорта вакцинации от COVID в середине июня. Италия уже ввела национальный «зеленый пропуск" со второй половины мая. Об этом на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров туризма стран G20 заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает La Reppublica. По его словам, мир давно уже хочет ездить в Италию, и Италия готова открыть свои границы. "Европейский зеленый пропуск будет готов со второй половины июня. Между тем итальянский правительство ввело национальный зеленый пропуск, который вступает в силу со второй половины мая", — заявил Драги. По его словам, для возвращения туристов в Италию "необходимы ясные и простые правила". "Наши горы, наши пляжи, города и сельская местность снова открываются, и этот процесс ускорится в ближайшие недели и месяцы … Заказывайте отдых в Италии, нам не терпится снова поздравить вас", — обратился Драги не только к министров туризма G20 и иностранных туристов, но и к соотечественникам. Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. До этого стало известно, что Испания откроет границы для иностранных туристов с июня. Однако перед этим власти запустят пилотный проект по допуску туристов, который начнет действовать уже в мае.