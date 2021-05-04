Это — вовсе не правила, которым нужно безоговорочно следовать. Просто для кого-то критически себя визуально вытянуть, а кому-то все равно. Если же вам хочется казаться выше, то есть определенные приемы, которые вам в этом помогут. Об этом в своем Instagram рассказала стилист Аня Рыбкина. Простые приемы, как казаться выше Цветовая вертикаль: ничто так не увеличивает рост, как большие отрезки одежды одинакового или близких оттенков. Чем меньше вы разбиваете цветом фигуру на части, тем лучше. Обувь в тон колготок или поясного изделия отлично вытягивает рост с той же самой причине. Высокая или средняя посадка брюк и юбок. Низкая посадка сильно "съедает" рост и часто искажает пропорции. Любые вертикали: полоски, стрелки, свисающие, ленты будут визуально вытягивать рост и делать вас стройнее. Черный низ / белый верх — не ваша история. Старайтесь избегать контрастных сочетаний. Старайтесь заправлять топы и футболки в брюки или хотя бы поддевать уголок (это удлиняет ноги). Не стоит баловаться ремнями, которые сильно контрастируют с одеждой, это режет фигуру и создает горизонталь, которая нам не нужна. Не идите в гипероверсайз. Выбирайте полуприталенный силуэт и умеренно свободные вещи. Выбирайте соответствующие сумки. С огромным Шопер в руках вы будете казаться еще меньше. То же самое касается принтов. Огромные цветы будут создавать дисбаланс. Лучше выбрать более мелкий принт. То же самое касается геометрии.Приклады, как следует и как не стоит одеваться Выбирайте сумки небольших размеров и однотонные костюмы. Светлая обувь "продлевает" ноги. Не стоит носить контрастные ремни.

Как одеваться невысоким девушкам (фото: instagram.com/stylebox_page) Напомним, что стилист рассказала, стрижки стоит делать в 2021. Каре без челки и очень короткие волосы. Не пропустите также: крабик для волос с 90-х снова в тренде: как носить шпильку в 2021.