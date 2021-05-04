Правительство Германии приняло постановление, согласно которому могут существенно ослабить карантин для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Но эти меры еще должен одобрить Бундестаг. Об этом сообщает DW. По словам министра юстиции Германии Кристине Ламбрехт, предусматривается ограничение на контакты и поездки. То есть тем, кто вакцинировался или переболел, не надо иметь отрицательный тест на COVID. Ожидается, что ослабление вступит в силу уже 8 мая. Предполагается, что вакцинированы и те, кто выздоровел, смогут без ограничений встречаться с другими провакцинированными. Кроме того, им не надо будет отбывать карантин после поездки за границу. Только если они были в стране, где зафиксированы мутации коронавируса. Но вакцинированным все равно придется носить маску в общественных местах, так же как соблюдать дистанцию. "Успех вакцинации еще не значит, что нам нельзя становиться беспечными", — добавила Ламбрехт. Также сообщается, что полностью вакцинированными в Германии считаются те, кто не менее 14 дней назад получил вторую инъекцию вакцины от коронавируса. Если применялся препарат компании Johnson & Johnson, достаточно одной прививки. Напомним, ранее в Германии впервые применили новый так называемый закон об экстренном торможении. Жесткие меры по новому закону ввели на территории федеральной земли Саар. "Экстренное торможение" предусматривает более строгие правила для регионов, в которых семидневная заболеваемость превышает 100 случаев на 100 000 населения в течение трех дней подряд. Также сообщалось, что летом каждый житель Германии сможет подать заявку на COVID-вакцинацию.