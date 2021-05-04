Кендалл Дженнер стала героиней нового номера глянцевого журнала Vogue Hong Kong. На майской обложке одна из младших сестер популярного во всем мире семейства примерила соблазнительные образы от лучших дизайнеров. Получилось, как всегда, горячо! Кендалл уже поспешила поделиться кадры со своими послидовувачамы, вызвав бурю эмоций. Кендалл позирует в стильном облегающем комбинезоне, который подчеркнул ее изящную фигуру. Дополнили образ высокие перчатки, босоножки на плоской подошве и золотые украшения: массивные браслеты и крупные серьги-кольца с логотипом Chanel. Волосы Кендалл собрали в гладкий хвост.

Кендалл Дженнер для Vogue Hong Kong (фото: instagram.com/kendalljenner) Для другого образа Дженнер надела белый кроп-топ с длинными рукавами. Разбавили этот лук несколько браслетов и колье в виде цепи — по-прежнему самый модный вариант. На этот раз Кендалл примерила образ с коротким рваным челкой и распущенными волосами. Поклонники безупречной внешности Кендалл засыпали ее комплиментами и поздравлениями с новой обложкой. Явно номер будет раскуплен! Ранее мы писали, как Кендалл настойчиво работает над своей фигурой и какие спортивные наряды выбирает.