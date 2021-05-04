Израиль запретил своим гражданами посещать Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Турцию из-за сложной ситуации с COVID-19 в них. Как известно, Израиль успешно борется с этой инфекцией. После массовой вакцинации населения, во многих городах уже закрывают COVID-отделения, так как больных просто нет.

Накануне министерство здравоохранения Израиля сообщило о новых правилах въезда/выезда из страны. Новые ограничения будут действовать 2 недели — до 16 мая 2021, но власти могут продлить их действие.

Запрет не распространяется на пассажиров, которые совершают пересадку в этих странах, если пересадка не требует пребывания в аэропорту более 12:00. Под запрет также не попадают поездки с гуманитарной целью, на спортивные сборы и соревнования, а также поездки официальных представителей государственных структур.

Граждане и жители Израиля, которые постоянно проживают в семи вышеназванных странах, могут вернуться туда, подав соответствующее заявление в комиссию по рассмотрению исключительных случаев.

Иностранные граждане, а также сотрудники израильских государственных служб не должны подавать для посещения этих стран специальные просьбы.

Граждане и жители Израиля (включая вакцинированных, а также тех, кто переболел COVID-19), которые возвращаются из этих стран в Израиль, обязаны будут пройти самоизоляцию в течение 14 дней. Карантин можно сократить до 10 дней, если выполнить два теста на COVID-19, и они покажут отрицательный результат.

Минздрав анонсировал подписание нового контракта на поставку вакцины против COVID-19 в Украину, он обеспечит украинцев вакциной до конца 2021 года.

Служба безопасности Украины обнаружила подделку тестов на COVID-19. Злоумышленники «работали» с частными лабораториями для которых подделывали результаты тестов.