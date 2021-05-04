В Украине зафиксировано 2 472 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За минувшие сутки были госпитализированы — 1325 человек, выписаны из больниц — 807, умерли — 166.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2088410 человек;

выздоровели — 1689630 человек;

летальных случаев — 44 916;

проведен ПЦР-тестов — 9498958.

Минздрав анонсировал подписание нового контракта на поставку вакцины против COVID-19 в Украину, он обеспечит украинцев вакциной до конца 2021 года.

Служба безопасности Украины обнаружила подделку тестов на COVID-19. Злоумышленники «работали» с частными лабораториями для которых подделывали результаты тестов.