Локдаун в Турции с 7 мая усиливают из-за ситуации с коронавируса. В стране ограничат покупки в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны. Таким образом, разрешено будет торговать только продуктами питания, пищей для животных, моющими средствами и некоторыми видами косметики, за исключением парфюмерии и принадлежности для макияжа. Под запрет подпадают продажи электроники, одежды, игрушек, текстиля, товаров для сада, автомобильных аксессуаров, канцелярских товаров. Отметим, введение локдауну в Турции не помогло справиться с пандемией коронавируса. В стране зафиксировали 340 смертей от COVID-19 в воскресенье, 2 марта. Ранее правительство объявило о начале общенационального локдауну. В Турции закрыли школы и многие предприятия, ввели комендантский час. Напомним, Турция с 29 апреля ввела полный локдаун. Однако иностранные туристы не попадают под ограничения. РБК-Украина писало, что будет с путевками и стоит планировать отдых за локдаун в Турции.