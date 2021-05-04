Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Европейскому союзу проблемами в ответ на санкции. Также он поручил проверить деятельность западных гуманитарных организаций. Об этом он заявил на встрече с премьером Беларуси Романом Головченко, передает БЕЛТА. По его словам, Евросоюз якобы пытается запугать Беларусь санкциями. "Я не буду здесь распространяться, выражать какие-то мысли, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупные европейские проекты у нас и предприятия, созданные на территории Беларуси: посмотрим на их работу ", — отметил Лукашенко. Кроме того, он поручил посмотреть на деятельность в Беларуси западных гуманитарных программ. "Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдиралку и прочее … Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации. А то они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется , дергать ", — добавил Лукашенко. Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в случае нападения на Беларусь с Запада российская армия развернется в тылу и поддержит белорусский. Также он рассказал, как якобы готовился государственный переворот в Беларуси. По его словам, было несколько сценариев.