В течение сегодняшнего дня боевики трижды нарушили режим "тишины" в Донбассе. В частности, обстреливали позиции из минометов и пулеметов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook. Сообщается, что в районе Водяного противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. А у Авдеевки — из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в районе Новолуганское Зайцев, Шумел, Южного, Железного, Крымского, Торецкая и Новгородского замечено пролет беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Его посадили средствами РЭБ. "Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", — говорится в сообщении. Также сообщается, что за сегодня саперы разминировали более 30 гектаров территории и передали на уничтожение 11 взрывоопасных предметов. Напомним, сегодня в Донецкой области у линии разграничения мирный житель во время уборки на кладбище подорвался на взрывном устройстве. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Также сообщалось, что в Италии задержали наемника, воевавшего на Донбассе.