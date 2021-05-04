В субботу, 1 мая, в Киеве девушки зашли в церковь Рождества Христова, которая находится на Подоле и начали вести себя неподобающим образом. Они задували свечи, распивали алкоголь и курили электронные сигареты. Затем все это опубликовали в соцсетях. Теперь одна из них публично извинилась. Видео извинения Насти опубликовал Telegram канал "Украина в шоке". "Мне очень жаль, что так получилось, я показала себя с такой ужасной стороны. Это была глупость, которую мы просто не обдумали. Я бы хотела попросить прощения у всех людей, во всех верующие, и в целом людей, чьи чувства я задела ", — заявила девушка. Пользователи сети прокомментировали ее извинения. Надо полагать, что делаешь !!! Им пох * р. Движ, контент главное; Мамка люлей всыпала и заставила извиняться же, очевидно; И пусть идут нах * р со своими извинениями; Без мозгов; Дебилы без мозгов! Как будто кто-то держит пальцем над кнопкой "удалить профиль" в ее Инсти; Ну в любом случае, действительно надо думать, что делаешь. Я хоть и сам не верующий, но в любом случае, кто-то в это верит, так зачем им вредить? Что ни говори, но поступок их очень; В этих малолеток в глазах нет никакого раскаяния, им пофиг. Вот штрафанули бы их родителей на 50 000, тогда посмотрели бы. Напомним, в Белой Церкви женщина с детьми жарили маршмеллоу на Вечном огне. Ранее правоохранители нашли парня и девушку, которые курили в вагоне киевского метро во время локдауну.