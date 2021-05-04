С 1 сентября 2021 в Украине все пенсии будут начислять на банковские карточки. При этом домой деньги будут приносить только маломобильным пенсионерам. Такое решение связано с "Укрпочтой", которая решила вновь увеличить тарифы за доставку, а у государства денег нет. Об этом говорится в сюжете ТСН. Кто будет получать пенсии дома люди с инвалидностью первой группы; маломобильные; старше 80 лет те, кто вместо пенсии получает соцпомощь. Другим необходимо заключить договор с банком и получать пенсии на карту. За последние два года плату за доставку пенсий "Укрпочте" государство увеличило почти в 2 раза. С апреля 2021 почтовый оператор начал получать за доставку пенсий в городах 1,3% от выплат, в селах — 2,65%. В правительстве говорят о том, что деньги, которые государство платит "Укрпочте" могли бы пойти на повышение пенсий людям. "Если два года назад средняя выплата одной доставки была на уровне 48-50 грн, то сейчас это почти в два раза больше", — заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко. В Украине более 11 млн пенсионеров. Большинство из них получают пенсии на карту. Услугами "Укрпочты" пользуется в основном сельское население. Теперь пенсионеры, которые не попадают под льготные категории, до 1 сентября должны выбрать себе банк для получения пенсии. Если они это не сделают, то за них выбор сделает государство. Что говорят в "Укрпочте" По словам почтового оператора, компания работает в убыток. Новый увеличенный тариф "Укрпочту" устроил только к осени. С 1 сентября они захотели больше. Пенсионный фонд планирует до осени провести конкурс, кто мог бы еще доставлять пенсии.

Пенсионерам не будут приносить деньги домой (видео: YouTube) Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о переводе выплат пенсий на банковские карточки. Ранее сообщалось, что Украинский на пенсии хотят разрешить варить самогон и выращивать марихуану.