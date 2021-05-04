Пенелопа Крус показала новый кадр, сделанный во время фотосессии для испанского InStyle. Звезде подобрали роскошный образ, а также сделали ультрамодную стрижку. Снимок, которым поделилась актриса, вызвал восторг среди ее поклонников. Последние несколько лет Пенелопа Крус активно экспериментирует с прическами. Обычно кинодиве хватало перевоплощений в кино, а в обычной жизни она оставалась верна своим длинным локонам натурального оттенка. После был блонд, мелирование и балаяж. И вот звезда снова вернулась к темных волос. Правда, сделала его значительно короче.

Боб — идеальный вариант для жаркого лета (фото: instagram.com/penelopecruzoficial) Пенелопа поддалась на модное веяние и сделала удлиненный боб. Эта стрижка, хотя и является вечной классикой, в этом сезоне просто покорила модный и фэшн-пространство. Отличительные особенности прически — объем, стильные четкие линии и словно выгоревшие на солнце светлые пряди в стоге шоколадного волос — визуально делают образ молодым и по-летнему легким и беззаботным. Если вы в поиске свежих решений на лето, принимайте во внимание!

Пенелопа все так же прекрасна (фото: instagram.com/penelopecruzoficial) Дополнили лук Пенелопы роскошное черное платье с декольте и большие серьги с камнями. К слову, массивные аксессуары — тоже мастхэв этим летом! Ранее Пенелопа Крус блистала в белом купальнике на архивном фото своей подруги, Сальмы Хайек.