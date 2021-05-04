5 мая в Украине ожидается преимущественно дождливая погода с грозами.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.Погода в Украине 5 мая

Температура

В Украине несущественно похолодало. Воздух в среднем будет прогреваться до 16-19 градусов. На юге и востоке 20-22 градуса.

Осадки и ветер

Всей стране синоптики обещают кратковременные дожди, местами с грозами.

«5 мая днем в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточных, Сумской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 5 мая в большинстве районов южных, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Ранее аналогичный прогноз дала синоптик Наталка Диденко. Она также отмечала, что в течение недели ожидается похолодание.