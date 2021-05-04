Прибыль Национальной акционерной компании "Нафтогаз" в 1 квартале 2021 составит около 10 млрд грн. Об этом заявил исполнительный директор компании по трансформации Отто Ватерландер в Facebook. "Хотя в 4 квартале 2020 мы имели незначительные убытки, я вижу, что в 1 квартале 2021" Нафтогаз "получит 10 млрд грн прибыли. В прошлом году цены были исторически низкими. Все нефтегазовые компании испытывали трудности в первом полугодии 2020 г.. Но я могу подтвердить, что наша доходность значительно выросла ", — заявил он. По его словам, трансформации с середины компании и завершения реформы рынка газа, реализует правительство, помогают сделать компанию прибыльной. "У нас все еще есть значительные долги из прошлого. В нашей бухгалтерской отчетности за 2020 по МСФО мы предусмотрели убытки по долгам. Руководство разочаровано убытками за 2020, которые возникли в результате этого. Но на сейчас, проблемная задолженность больше не влиять на результаты "Нафтогаза" в будущем ", — добавил Ватерландер Напоминаем, после обнародования "Нафтогазом" финансовых результатов года, 28 апреля Кабинетом министров был уволен глава правления "Нафтогаз" и наблюдательный совет. По оценкам послов G7, Государственного департамента США и Европейской комиссии является нарушением принципов корпоративного управления. Как ранее писало РБК-Украина, независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" направили письмо премьер-министра Дениса шныряли, где заявили, что действующему составу совета будет трудно работать с новым председателем правления Юрием Витренко, у которого после критики работы совета возник конфликт интересов. В частности, отмечается, что в качестве первого заместителя министра, исполняющего обязанности министра энергетики, который осуществляет надзор за деятельностью компании, Витренко предлагал КМУ оценить работу наблюдательного совета и работу правления неудовлетворительной. При этом, закон Украины "О предотвращении коррупции" прямо запрещает такие назначения, а именно трудоустройство лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в компаниях, на которые они имели влияние, в течение года со дня прекращения соответствующих полномочий.