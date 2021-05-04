Прямое вторжение российских войск в Украину ускорит падение режима российского президента Владимира Путина.

Такое мнение в эфире телеканала «Обозреватель» высказал российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко.

По его мнению, в Кремле рассматривают возможность большой войны, ведь «война является нормальным состоянием Путина». Он также уточнил, что война с Украиной в понимании Путина является обширным понятием со своими «полюсами».

Одновременно с этим Яковенко признает, что полномасштабное вторжение Путин хоть и не исключает, но в настоящий момент он к этому не готов: «Прямое вторжение вооруженных сил России на территорию Украины, скорее всего, ускорит падение путинского режима, но ценой очень большого количества жизней». «Этого, я думаю, не произойдет».

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал циничное заявление о ситуации на оккупированном Донбассе. В частности, он выразил сомнение, что президент Украины Владимир Зеленский контролирует вооруженные силы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Украину вместе с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Представители США планируют встретиться с руководством Украины с 5 по 6 мая.