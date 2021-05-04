Европейская служба внешних связей сообщает, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает оборотов кампания по их искусственной дискредитации. С начала 2021 года в базу данных организации добавили более 100 примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации.

Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Он также добавил, что «нас пытаются втянуть в грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин».

«Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca — связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков — Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения», — заявил он.Отметим, ранее в Европейском агентстве лекарственных средств установили степень риска тромбоза при вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca — побочный эффект может возникнуть у одного человека из 100 тысяч вакцинированных.

Степанов уверен, что Россия при помощи дезинформации пытается протолкнуть свою вакцину «Спутник»:

«Моя позиция принципиальная и неизменная: «Спутника» в Украине не будет».

Ранее эпидемиолог Екатерина Сояк сообщила, что врачи не могут сказать, зашел ли в Украину индийский штамм COVID-19, ведь в нашей стране не проводят генотипирование вируса.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия рекомендует странам Европейского союза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Что важно, речь идет не только о препаратах, которые разрешили в Европейском агентстве лекарственных средств, но и во Всемирной организации здравоохранения.

Также сообщалось, что Израиль запретил своим гражданами посещать Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Турцию из-за сложной ситуации с COVID-19 в них. Как известно, Израиль успешно борется с этой инфекцией. После массовой вакцинации населения, во многих городах уже закрывают COVID-отделения, так как больных просто нет.