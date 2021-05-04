33-летняя украинская певица и звезда "Танцев со звездами" Санта Димопулос откровенно рассказала о том, чувствуется большая разница в возрасте у нее с мужем, а также о ревности в их семье. В интервью, которое вышло на YouTube-канале блогера Тани Гузенко, артистка призналась, что многому научилась у мужа Игоря Кучеренко. Муж артистки старше ее на 18 лет, однако она видит в этом только плюсы. "У меня эта разница ощущается только в позитивном ключе. Когда твой мужчина старше тебя, во-первых, ты должна интеллектуально гораздо быстрее развиваться. Он учит своей мудрости, потому что он уже прошел интересное и насыщенная жизнь, и этим опытом он делится. главное, чему он меня научил, — не быть категоричным в каких-то вопросах. Да, у меня есть стержень и свои какие-то принципы по жизни, но он научил меня, что можно изменять свою точку зрения и нужно постоянно смотреть на мир шире. Я человек крайностей , а с ним мне стало комфортно и спокойно. Он научил меня размеренной жизни, получать удовольствие от простых вещей и за это я ему безумно благодарна ", — поделилась Санта. Она рассказала, что по телефону узнает о том, что другие женщины обращали внимание на ее 51-летнего мужа. Она полностью доверяет избраннику. "Мы с ним очень сильно связаны. Мы друг друга чувствуем. Я понимаю четко, что если что-то будет по-настоящему где-то не так … Он вообще кремень. Он проходит мимо, на него смотрят женщины , а он даже не обращает внимания — и мне звонят и об этом говорят ", — поведала Димопулос.

Санта и игр с дочерью Софией (фото: instagram.com/santadimopulos) По словам певицы, ее возмущает, если другие женщины пытаются оставить ее мужу свой номер телефона. "Я когда видела, что ему просто вот так суют номера телефонов — я для себя вообще не понимаю, как женщина может занятому человеку принести свой номер телефона. Такие моменты выводили, сейчас они меня радуют. Я просто по-другому внутренне себя чувствую. Я уже не девочка, знаешь, как спичка-истеричка. Я спокойна ", — призналась Санта.Видповидаючы на вопрос, ревнует ее муж, она отметила, что то если и ревнует, то не показывает.

Санта Димопулос рассказала об отношениях с мужем (видео: Youtube) Напомним, Димопулос вышла замуж за состоятельного киевского предпринимателя Игоря Кучеренко, владельца сети спортивных клубов и совладельца крупной строительной фирмы, осенью 2015 года. Летом 2019 стало известно о беременности артистки, а в сентябре исполнительница подарила мужу дочь Софию. Кроме того, в Кучеренко есть трое детей от предыдущих отношений, а у Санты — сын Даниэль от брака с Андреем Джеджулой. Ранее Санта Димопулос откровенно рассказала, является ли мужчина ее опорой.