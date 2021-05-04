В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 4 мая.

По всей стране солнечно и без осадков. Температура воздухе 13-19 градусов тепла.

Синоптики предупреждают, что ночью 4 и 5 мая в северных, центральных, 4 мая и в западных, 5 мая также в восточных, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый). Одновременно с этим 4 мая в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской, Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на май — средней месячной температуры и количества осадков.