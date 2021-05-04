Военные учения НАТО Defender Europe 21 стартовали с участием 27 стран мира. Они проходят в более чем десяти странах. Об этом сообщает агентство "Анадолу". На 30 полигонах в более чем десяти странах стартовали международные учения Defender Europe 21 с участием более 30 000 военнослужащих. В учениях задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку. Во время учений будут задействованы средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также средства бригад поддержки сил безопасности США и недавно восстановленного пятого армейского корпуса. Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран рассказал о четырех возможных цели Российской Федерации, стягивает свои войска к украинской границе. Один из вариантов министра — это ответом России на проведение учений Defender Europe-2021 и одновременно подготовка к российским учений "Запад-2021".