Министры туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам сегодняшней встречи в формате видеоконференции поддержат введение паспортов вакцинации от COVID. Это позволит быстрее восстановить туристический сектор. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления. Согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg, паспорта вакцинации помогут туристической отрасли восстановиться быстрее, благотворно повлияет на мировую экономику. "Мы подчеркиваем, что восстановление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики через прямое и косвенное влияние этого сектора на другие", — говорится в проекте заявления. Кроме того, в документе пандемии назвали возможностью сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор. Напомним, ранее Евросоюз разделил страны на три группы для тестирования цифровых паспортов вакцинации от COVID. Первая группа из семи стран начнет тестирование уже в мае. К этому Европейский парламент заявил, что паспорта вакцинации не должны ограничивать свободу передвижения между странами. При этом паспорта будут действовать в течение года и не будут проездным документом.