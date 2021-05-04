Неделя после Пасхи, которая в этом году приходится на период с 3 по 9 мая, называется Светлая седмица или Светлая Пасхальная неделя. В это время принято отдыхать, ходить в гости, поздравлять друг друга, говоря: «Христос Воскрес – Воистину Воскрес!». Светлый вторник, 4 мая, как и все дни Светлой седмицы, имеет свои правила и запреты.

О традициях второго дня после Пасхи рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Что нельзя делать в Светлый вторник

Нельзя грустить и печалиться.

Нельзя поминать мертвых.

Нельзя венчаться (но можно проводить крестины).

В этот день не соблюдают пост и не бьют поклоны.

Что можно и нужно делать в Светлый вторник

В этот день (как и в другие дни Светлой седмицы) поют Пасхальные часы.

Женщины в Светлый вторник ходят в гости к родственникам.

Также в этот день помогают тем, кто нуждается.

В этот день хозяин и его семья отправляются к своей земле (полям, огородам) и поздравляют ее с Пасхой. После этого закапывают в землю пасхальное яйцо и просят землю о щедром урожае.

Напомним, 3 мая в Украине празднуют Пасхальный понедельник, который в народе называют поливальным, обливным, поливным, а в Карпатах – «волочильным».