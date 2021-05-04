В селе Черемхов (Ивано-Франковская область) на автозаправке человек открыл стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Как сообщается, на территории заправки было две компании, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил несколько выстрелов из травматического пистолета. В результате 32 и 38-летние местные жители получили ранения и госпитализированы. После этого правоохранители с привлечением бойцов роты полиции особого назначения разыскали и задержали нападавшего, який скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи. Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Вскоре мужчине сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Досудебное расследование продолжается. Фото: место стрельбы (npu.gov.ua) Напомним, в Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу, когда стоял в очереди. Ранее в Днепре киллер расстрелял автомобиль с человеком. Погибший оказался полным тезкой местного криминального авторитета.