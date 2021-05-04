23 человека погибли еще 65 получили ранения в результате железнодорожной катастрофы в столице Мексики Мехико — там обрушилась эстакада с вагонами метро.

Об этом сообщает Reuters.

По словам мэра столицы Клаудии Шейнбаум, эстакада обрушилась из-за того, что одна из опорных балок не выдержала нагрузки.

При этом спасатели приостановили поиски потенциальных выживших, ведь есть вероятность, что эстакада продолжит разрушаться, а вагоны — падать на дорогу.



https://www.youtube.com/watch?v=MfxpAR99WOY

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