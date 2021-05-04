В Николаеве в больнице умерла роженица от последствий коронавирусной болезни — при жизни 26-летней пациентки медики боролись две недели, однако все усилия врачей оказались напрасны. Об этом 4 мая передает издание "СВИДОК.info". По словам начальницы городского управления здравоохранения в Николаевском горсовете Ирины Шамрай, новорожденного удалось спасти. Сообщается, что это была вторая беременность женщины. На осложнения ее состояния, в частности, влияние сопутствующий сахарный диабет. В течение 14 дней врачи пытались спасти роженицу, в этом случае неоднократно собирались консилиумы на местном и государственном уровне. "Однако состояние пациентки был слишком тяжелым, чтобы ей помочь. Спасти удалось только ребенка", — говорится в публикации. Сама женщина была из Херсона, а в Николаеве наблюдалась в больнице по договоренности. Ранее сообщалось, что в апреле в Николаеве от осложнений COVID-19 умерла роженица из Вознесенска, которая вынашивала двойню, при этом новорожденные — живые, и остались под наблюдением медиков. Кроме того, в больнице скончалась еще одна роженица из Николаева. Также мы писали о том, что перед этим на Закарпатье из коронавирус умерла роженица, а муж покойной в смерти жены обвиняет медиков.