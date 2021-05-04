В селе Алексеевка, которое находится в Днепропетровской области, на асфальтированной дороге начала прорастать трава. При этом дорогу сделали в сентябре 2020 года. Об этом инциденте рассказала местная жительница Елена Бабий. Она также опубликовала фотографии на своей странице в Facebook.

В Никополе из-под асфальта начала расти трава (фото: facebook.com/Елена Бабий) "Наш родной украинский асфальт. Улица Зеленая была заасфальтирована в сентябре 2020 года. Как вам такой результат?» — написала женщина.

В Никополе из-под асфальта начала расти трава (фото: facebook.com/Елена Бабий) После этого приехали люди с топором и вырубили траву. Кроме того, они залили дырки смолой.

Траву на дороге залили смолой (фото: facebook.com/Елена Бабий) "Скорая реакция на предыдущую публикацию — приехали два турка, которые клали асфальт на улице Зеленая, с топором. Вырубали траву на дороге и залили дырки смолой. И сказали, что у нас на Украине очень сильная трава", — рассказала Елена.

Траву на дороге залили смолой (фото: facebook.com/Елена Бабий) Пользователи Сети были шокированы такими фотографиями. Ничего себе; Это решили сделать под название улицы. А деньги хорошие отмыли; Не зря такое название улицы! Относительно тонкого слоя положено асфальта, надо не смеяться, а плакать! В конце концов обращаться к старости и к другим! Хороший асфальт. Экологический! Неожиданное решение; Ну это уже вообще трэш! Напомним, под Львовом на трассе обрушился мост. Мы также писали о том, что в Киеве поймали пьяного футболиста на авто.