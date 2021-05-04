США должны предоставить Украине больше патрульных кораблей класса Cyclon.

Такое мнение высказали авторы доклада аналитического центра Heritage Foundation по поводу роли США в обеспечении безопасности в Черном и Азовском морях, пишет Голос Америки.

Доклад призывает США и НАТО увеличить присутствие в Черном и Азовском море, а также рекомендует США ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей США класса Cyclon. Отметим, эти корабли длиной в 54 метра, вооруженные пушками и ракетами, сейчас рассматриваются среди важнейших кораблей флота США. Кроме того, они также являются одними из самых дешевых — каждый обошелся в $20 млн на время приобретениях в начале 90. Они не имеют высокотехнологичных сенсоров, сложных вооружений или экспериментального оборудования. Они представляют собой прямолинейные металлические корпуса, которые оборудованы значительным количеством простых пушек и ракет, которые в значительной степени полагаются на работу экипажа из 28 человек, а не на автоматизированные системы.

США также рекомендуется помочь Украине усиливать ее морской потенциал.

«Право на самооборону не останавливается на линии берега. США могут помочь профинансировать и ускорить исследования для более быстрого начала использования противокорабельной ракеты «Нептун» созданной в Украине. Также США должны проанализировать готовые варианты противокорабельных ракет для Украины. США должны также помочь улучшить морскую безопасность Украины предоставляя улучшенное радарное оборудование и технологии наблюдения, такие как БПЛА», — отмечается в докладе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Украину вместе с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Представители США планируют встретиться с руководством Украины с 5 по 6 мая. В числе запланированных встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Посольство США в России с 12 мая максимально сокращает консульские услуги, оставляя только те, которые необходимы в экстренных случаях гражданам США. Визы россиянам будут открывать в ограниченных количествах в случае, если речь идет об окончании дипломатическом или о вопросах жизни и смерти.