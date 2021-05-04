В апреле 2021 года сделать прививку от COVID-19 готовы были 43% украинцев, в марте на вакцинацию соглашались только чуть более 33% опрошенных людей. При этом среди тех, кто не хочет прививаться, 40% заявили, что вакцины от COVID-19 еще недостаточно проверены.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Так, на вопрос «Готовы ли Вы лично сделать прививки в ближайшие несколько месяцев?» 43% ответили положительно. Отказываются делать прививки больше 52% украинцев (но этот показатель с марта уменьшился).

Среди тех, кто не хочет прививаться, 40% заявили, что вакцины от COVID-19 еще недостаточно проверены. Второй по популярности ответ — недоверие вакцинам, которые сейчас есть в Украине (33%).

