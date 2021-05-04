"Власть" оккупированного Крыма пытается забрать квартиру в Севастополе в украинской военной Татьяны Шевчук, которая перешла на сторону России в 2014 году во время так называемой "крымской весны". Об этом сообщает "Радио Свобода". Квартиру в Севастополе женщина получила в 2007 году от третьего президента Украины Виктора Ющенко. До этого она вместе с мужем и тремя детьми жили в общежитии, где у них была 16-метровая комната. Тогда Татьяна 11 лет служила в Военно-морских силах Украины и была в звании старшего матроса. "После" присоединения "к России я продолжила служить в Вооруженных силах РФ. Наша часть перешла в подчинение" Бельбек "(военного аэродрома. — ред.), Летной авиации. Все руководство пришло из Ростова. Мы считались интегрированными. Нас все время говорили : "интегрированные, предатели родины", — рассказала Шевчук. Под конец 2014 года у Татьяны произошла травма спинного и головного мозга. Это привело к инвалидности. После чего женщина начала с трудом ходить. По ее словам, в российская сторона не захотела оформлять инвалидность. При этом ее призвали увольняться. В 2014 году "власть" Севастополя "национализировала" все государственное украинское имущество, в том числе и квартиру Татьяны. Теперь женщина подала в суд. Интересно, что российские военные заявляют, что данное жилье — ведомственное. Женщине говорят, чтобы она забирала вещи и уезжала из квартиры.

В бывшей Украинской военной, которая перешла на строну РФ, забирают квартиру (видео: YouTube) Напомним, в России военные едва не разбомбили себя собственной ракетой. Мы также писали о том, что Россия снова "кинула" жителей ОРДЛО.