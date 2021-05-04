3 мая в селе Гаек Львовской области обвалился путепровод на автодороге «Н-17 Львов — Луцк». В «Укравтодоре» обещают быстро отстроить рухнувший мост.

Отметим, сейчас часть дороги стала не проездной. Для водителей организовали объезд по схеме (направление из Львова): доезжаете в город Каменка-Бугская, там осуществляете поворот налево и дальше едете по автодороге Т-14-25 в город Жолква, потом по дороге Р-15 в город Червоноград, затем дорогой Т-14 -10 до города Радехов. А дальше — по обычному маршруту.

В обратном направлении действует такая же схема движения. Крупногабаритные транспортные средства направляют на автодорогу М-06 Киев — Чоп.

В «Укравтодоре» говорят, что мост через реку Западный Буг был включен в список Национальной программы восстановления мостов и его реконструкция была запланирована на этот год:

«В прошлом году у нас уже была ситуация, в которой из-за обвала моста были вынуждены оперативно строить новый. Речь идет о мосте через реку Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий — Запорожье в Днепропетровской области. За 7 месяцев переправу полностью восстановили. Аналогично будет реконструирована переправа через западный Буг».

Также сообщается, что в 2020 году служба автомобильных дорог провела тендер на изготовление проектно-сметной документации для ремонта этого моста. Победителем тендера стала компания ООО «СИНК ПЛЮС МІКК». Ориентировочная стоимость реконструкции — 74 млн грн.

? Сьогодні, 3 травня, у Львівській області стався обвал аварійного 61-літнього мосту поблизу села Гайок… Опубликовано Укравтодор Понедельник, 3 мая 2021 г.



В ночь на 1 марта в Одессе обрушилась часть памятника архитектуры на Нежинской, 16 — доходный дом Сретенской церкви 1879 года постройки.

В последнее время обрушения зданий стали нормой для Одессы. Так, 8 мая 2020 в Одессе обвалился жилой дом на Польском спуске, на месте спасатели выяснили, что в правом крыле здания произошло разрушение первого и второго этажей. Из здания эвакуировали 21 жителя.

А 9 апреля в центре Одессы на углу Канатной и переулка Нахимова частично обрушился старинный дом. Это памятник архитектуры местного значения — дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели. Здание было построено в 1893 году, использовалось в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.

Кроме того, 18 мая в Одессе на улице Торговой обвал части жилого дома №20.

10 июня обрушилось четырехэтажное жилое здание в районе Французского бульвара (улица Ясная).