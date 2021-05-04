Инфаркт — одно из самых распространенных сердечно-сосудистых недугов, который, помимо прочего, еще и лидирует среди причин смертности в Украине. В последние годы врачи отмечают, что инфаркт «помолодел», ведь люди стали злоупотреблять вредной пищей и вести малоподвижный образ жизни.

Недавно врачи назвали продукты, которые могут довести до инфаркта даже здорового человека, если систематически ими злоупотреблять, пишет zdorovia.

Так, медики рекомендуют убрать вредную пищу из рациона, а именно: Продукты с высоким содержанием натрия:

маргарин,

соевый соус,

приправы,

супы в пакетах,

готовые колбасные изделия,

чипсы и сыры

Продукты с высоким содержанием сахара и холестерина:

куриные желтки,

пальмовое масло,

молочный жир.

Инфаркт стал частой причиной смерти украинцев. Причем эта болезнь «молодеет» с каждым годом. Существуют признаки, которые предупреждают о возможном инфаркте задолго до удара.

Обезболивающие средства, по результатам исследования, оказывают негативное влияние на состояние здоровья человека. Частое употребление таких препаратов вызывает проблемы с сердцем. Эти лекарства способны повышать риск возникновения инфаркта и инсульта.