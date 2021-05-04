В Литве прокомментировали информацию о том, что Россия массово выдает свои паспорта жителям временно оккупированного Донбасса.

В Twitter постоянного представительства Литвы при международных организациях в Вене говорится, что Кремль хочет использовать это как повод для возобновления агрессии против Украины.

Там также добавили, что международное сообщество не признает выданные на временно оккупированных территориях востока Украины российские паспорта:

«В последнее время поступали сообщения о том, что Россия планирует еще больше усилить незаконную паспортизацию во временно оккупированных районах Украины. Паспортизация – это ничто иное как повод для дальнейшей агрессии России против Украины».



Россия продолжает выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий ОРДЛО, что вызывает серьезное беспокойство в Евросоюзе. Там считают, что РФ может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.

На оккупированном Донбассе уже насчитывается минимум 400 000 человек с паспортами Российской Федерации. Однако сценарий вторжения России под предлогом защиты «своих граждан» сейчас маловероятен.