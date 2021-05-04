Каждый человек сам расставляет приоритеты: здоровье или комфорт. Если кому-то не удобно использовать SPF-крем, никто не обязан этого делать, ведь ответственность за свое здоровье каждый несет сам. Об этом в своем Instagram рассказала косметолог Яна Фокси. Тем, кто предпочитает использовать средства с защитными от солнца фильтрами, косметолог напомнила: есть определенные правила использования таких средств.

Защищаться от солнца стоит уже с апреля (фото: pexels) Как пользоваться кремами с SPF-защитой "Наносить достаточный объем. Лицо — 1/4 ч. Л., + Шея — 1/2 ч. Л., Руки — 1 ч. Л. Если нанести меньше, защита падает кв. Корня от заявленного фактора защиты. наносить после предварительного ухода. Макияж наносится через 15-20 минут после SPF. тон не втирать, наносить похлопывающими и убивая движениями ладоней и пальцев. наносить за 15 минут до выхода. Обновлять в среднем каждые 2:00. Показатели SPF не состоят, как в уравнении. Если вы нанесете крем с SPF 15, а сверху пудру с SPF 10, вы не получите SPF 25. только 15 SPF 30 и SPF 50 защищают примерно одинаково, только текстура в 50 будет менее приятная ", — рассказала Яна. ⠀ Как часто нужно обновлять крем Что касается обновления средства: "Итак, 2:00 после нанесения прошло, а вы снова выходите на улицу: ⠀ Надежный SPF-защиту. ⠀ Для тех, кто использует SPF, чтобы быть не только красивым, но и здоровым. Есть несколько способов: 1. Если вы не используете макияж, обновить можно, просто нанеся еще один слой. 2. Если вы используете макияж, придется смыть его и нанести заново. По другому никак. Ненадежный SPF-защиту. 1. Для тех, кто использует SPF, чтобы не было много пигментации или чтобы не сгореть к цвету краба. Этот способ из разряда "лучше, чем ничего". Таким образом частично защитит от солнца, но не гарантирует защиты от серьезных заболеваний. 2. Если вы используете макияж, можно обновить сверху декоративным средством с SPF (тональный, кушон bb, СС-крем, пудра защищает меньше). 3. Если вы не используете макияж или ваш тон без SPF, можно обновить спреем с SPF. Сколько наносить, здесь ответить сложно, поэтому наносите, как вам удобно ", — написала косметолог. Не пропустите: косметолог рассказала, где на самом деле нужно хранить косметику — полка в ванной не подойдет. Читайте также: косметолог рассказала, как избавиться от черных точек — для людей с жирной кожей.