Госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Украину вместе с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Представители США планируют встретиться с руководством Украины с 5 по 6 мая. В числе запланированных встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, сообщает ТАСС.

«Заместитель госсекретаря США Нуланд посетит Лондон, а также Киев в период с 4 по 6 мая 2021», — говорится в официальном сообщении.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен будет находиться с визитом в Украине в период 5-6 мая. Планируются его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Кроме того, госсекретарь США планирует встретиться с представителями гражданского общества в Украине.

Напомним, во времена Евромайдана в 2014 году Нуланд официально поддерживала протестующих. Украинцам она запомнилась тем, что раздавала печенье участникам протеста.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным будет обсуждать вопросы двусторонних отношений, в том числе затронут тему Украины.

Ранее в Кремле заявили, что не получали конкретных предложений о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в том числе и в Ватикане. Как известно, в одном из интервью Зеленский заявил, что встреча должна пройти на территории, которая «олицетворяет мир и диалог», он не исключал при этом Ватикан.